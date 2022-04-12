Товарооборот между Узбекистаном и Украиной в марте сократился в два раза

CentralAsia (UZ) - Согласно данным Государственного Таможенного Комитета РУз, общая сумма товарооборота между Украиной и Республикой Узбекистан за март месяц 2022 г. составила около 22 000 000 долларов США, что практически в 2 раза меньше, чем за февраль месяц текущего года.

В общей сложности за март с территории Украины было импортировано товара общим весом 17 000 тонн.

Большая часть товара, на сумму порядка 12 000 000 долларов США, была ввезена в город Ташкент.