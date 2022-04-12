Посольство Таджикистана продолжает вывоз своих граждан из Украины

CentralAsia (TJ) - Посольство Таджикистана в Украине работает в обычном режиме. Об этом на страничке посольства в Facebook, сообщил в соцсетях посол РТ в Украине Давлат Назри.

«Посольство Республики Таджикистан в Украине сообщает, что, начиная с 4 апреля 2022 года посольство работает в обычном режиме. Суббота и воскресенье выходные», – говорится в сообщении.

«Мы находимся в Киеве. В городе – относительное спокойствие. Посольство работает в обычном режиме. К нам обращаются наши граждане. Продолжается вывоз таджикских граждан из Харькова и других опасных зон», – делится Давлат Назри.

По официальной информации, до начала военных действий в Украине находилось более 4 тыс. граждан Таджикистана без учета бывших граждан республики, принявших гражданство Украины.

С начала военного конфликта более 1 тыс. 550 граждан Таджикистана с Украины пересекли границу Польши. Из них до сегодняшнего дня в Таджикистан возвращено 413 граждан, в том числе женщины, лица преклонного возраста и несовершеннолетние.

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