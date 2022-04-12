экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Росавиация в восьмой раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Росавиация продлила в восьмой раз запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. Ограничения ввели 24 февраля, в первый день российских военных действий в Украине. Теперь запрет будет действовать до 3:45 мск 19 апреля, сообщили в ведомстве.

Ограничены полеты в 11 аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Росавиация рекомендует в качестве альтернативы использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В ответ на российскую «военную операцию» страны Евросоюза (ЕС) и США закрыли воздушное пространство для России. ЕС также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в РФ. В итоге российские авиакомпании могут выполнять международные рейсы только на SSJ-100 или собственных самолетах в ограниченное число условно «дружественных» стран, где минимален риск ареста лайнеров.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Борис Джонсон рассказал о поездке в Киев на поезде
  • Кабмин Индии одобрил подписание меморандума о взаимопонимании между SEBI и FRC, Монголия
  • В Кыргызстане спустя полтора месяца нашли тело пропавшего казахстанского солдата-срочника


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com