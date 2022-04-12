Росавиация в восьмой раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России

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CentralAsia (CA) - Росавиация продлила в восьмой раз запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. Ограничения ввели 24 февраля, в первый день российских военных действий в Украине. Теперь запрет будет действовать до 3:45 мск 19 апреля, сообщили в ведомстве.

Ограничены полеты в 11 аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Росавиация рекомендует в качестве альтернативы использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В ответ на российскую «военную операцию» страны Евросоюза (ЕС) и США закрыли воздушное пространство для России. ЕС также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в РФ. В итоге российские авиакомпании могут выполнять международные рейсы только на SSJ-100 или собственных самолетах в ограниченное число условно «дружественных» стран, где минимален риск ареста лайнеров.