Компания Nokia уходит с российского рынка

CentralAsia (CA) - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia уходит с российского рынка, сообщается на сайте компании.

Как отмечается в пресс-релизе, это решение связано с началом российских военных действий в Украине.

«За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка», — говорится в сообщении.

Как заявил Reuters глава компании Пекка Лундмарк, компания не видит «никаких возможностей продолжать [бизнес] в стране в текущих обстоятельствах».

Компания продолжит оказывать поддержку клиентам, пока процесс ухода с рынка не будет завершен, добавил Лундмарк. Он не смог спрогнозировать, сколько времени это может занять.

Компания заявила, что, несмотря на уход с рынка, Nokia намерена обеспечивать поддержание работы сетей и обратится за необходимыми лицензиями, чтобы ее деятельность отвечала введенным санкциям.

Nokia Corporation производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, широкополосных и IP-сетей. Телефоны и планшеты под брендом Nokia выпускает финская HMD. Производство телефонов Nokia в 2014 году было продано Microsoft Corporation, однако в 2016 году им стала заниматься HMD. Штаб квартира находится в финском городе Эспоо. Клиенты Nokia обслуживают по всему миру 6,4 млрд абонентов.

Как сообщили в компании, на Россию в 2021 году пришлось 2% продаж. Nokia не ожидает, что решение об уходе повлияет на ее финансовый прогноз на этот год.