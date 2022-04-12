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Путин и Лукашенко прибыли на космодром Восточный

CentralAsia (CA) -  Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный в Амурской области РФ, сообщает РИА Новости.

С вертолета они осмотрели строительство объектов.

Теперь президенты посмотрят на космодром с земли. По плану несколько остановок.

Далее президенты примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и пообщаются с работниками космодрома. Посещение космодрома приурочено ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

После этого у Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция. Ожидается, что на переговорах президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества.

Также Путин пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году, первый запуск состоялся 28 апреля 2016 года.

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