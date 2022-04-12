Путин и Лукашенко прибыли на космодром Восточный

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- 14:09, 12 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный в Амурской области РФ, сообщает РИА Новости.
С вертолета они осмотрели строительство объектов.
Теперь президенты посмотрят на космодром с земли. По плану несколько остановок.
Далее президенты примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и пообщаются с работниками космодрома. Посещение космодрома приурочено ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.
После этого у Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция. Ожидается, что на переговорах президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества.
Также Путин пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.
Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году, первый запуск состоялся 28 апреля 2016 года.