Здоровье экс-главы КНБ Карима Масимова ухудшилось

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - Сообщается об ухудшении здоровья бывшего председателя комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Карима Масимова, который находится под следствием по делу о государственной измене и попытке захвата власти, сообщается на сайте Karimmassimov.com.

«Масимов страдает от многочисленных хронических заболеваний, в том числе от тяжелой хронической ишемической болезни сердца, которая была диагностирована весной 2021 года. Его диагноз здоровья требует немедленного освобождения из-под стражи по гуманитарным соображениям», - утверждается в сообщении.

В сообщении также утверждается, что врачи экс-главы КНБ «письменно подтвердили необходимость немедленного освобождения Масимова из-за тяжелой хронической ишемической болезни сердца, а также других заболеваний, которые представляют летальную опасность».

«Врачи готовы предоставить полную информацию по этому вопросу. Вся документация была подана государственным органам соответствующим образом. Кроме того, по этому вопросу были проинформированы международные органы и иностранные правительства», - утверждается в сообщении.

Издание KazTAG пишет, что правообладателем сайта указан David A. Merkel, а именно так зовут управляющего директора Summit International Advisors – и этот Давид Меркель, в числе прочего, входит в попечительский совет Назарбаев Университета, где в составе высшего попечительского совета в качестве члена на сайте вуза до сих пор значится и сам Масимов.

После массовых акций протеста, переросших в беспорядки в Казахстане, начались задержания высокопоставленных сотрудников спецслужб. Сначала был снят с должности главы КНБ и задержан по подозрению в государственной измене Карим Масимов, на его место был назначен Ермек Сагимбаев. Также были сняты с должностей замы главы КНБ – Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. 13 января стало известно, что Масимова также подозревают в действиях, направленных на насильственный захват власти, и превышении должностных полномочий. Позже прояснилось, что Масимов арестован судом, а делу присвоен гриф «совершенно секретно».

10 марта КНБ сообщил, что к выдвинутым ранее обвинениям в адрес Масимова добавились новые – в получении взятки в размере в сумме $2 млн от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов в бытность им главой комитета, а также в незаконном получении указанного выше элитного гостевого дома и земельного участка в Нур-Султане от одной из бизнес-структур. В доме были найдены крупные суммы наличных в иностранной валюте, предметы роскоши и другие ценности.

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