Рост ВВП Туркменистана в 2021 году составил 5%, а инфляция – 12,5% - АБР

CentralAsia (TM) - Азиатский Банк Развития (АБР) опубликовал доклад с обзором нынешней ситуации и трендов в экономике стран Азии.

В исследовании указывается, что экономические данные по Туркменистану основаны на информации таких международных финансовых организаций как МВФ, Всемирный банк, а также на собственных оценках АБР. Автором раздела, посвященного Туркменистану, стала Дженнет Ходжаназарова – сотрудник местной миссии АБР в Ашхабаде.

Согласно опубликованным данным, рост ВВП в Туркменистане в 2021 году составил 5%, хотя Ашхабад заявляет, что этот показатель равен 6,2%. Рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 6%, в 2023 – 5,8%.

Рост ВВП на душу населения составил 4% в 2021 году. В 2022 и 2023 рост составит соответственно 5% и 4,8%. Данные по номинальному значению ВВП на душу населения в Туркменистане, в отличие от других стран, не приводятся. Также отсутствуют данные по темпам роста добавленной стоимости в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания.

Отмечается, что статистика по Туркменистану за некоторые годы не включена в связи с отсутствием единообразия данных (lack of uniformity). В связи с этим 2017-2020 годы в обзор не вошли.

Добиться роста ВВП удалось за счет увеличения экспорта газа на 42%.

Росту в остальных сферах экономики мешали ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Тем не менее наблюдался рост в сферах отечественного производства, пищепрома и текстиля в рамках импортозамещающих программ.

Малое количество осадков стало ограничивающим фактором в показателях по сельскому хозяйству. Но и здесь АБР отмечает увеличение производства хлопка и пшеницы, хотя с прошлого года планы по сбору не менялись.

Закрытие границ и ограничение на передвижение граждан внутри страны привели к «вялому росту» в сфере туризма, общепита и обслуживания.

Инвестиции в газовой сфере были значительными, хотя и упали с 39% от ВВП в 2017 году до оценочных 19% – в 2021.

Рост цен и снижение доходов привели к сокращению потребления в частном секторе.

Инфляция в 2021 году составила 12,5%. Это на 2,5% выше, чем годом ранее.

В 2017 году уровень инфляции составил 8%, в 2018 – 13,2%, в 2019 – 13%, в 2020 – 10%. Прогнозируемая инфляция в 2022 и в 2023 годах составит соответственно 13% и 10%.

Рост инфляции связывают с ограничениями на конвертацию валюты и увеличением стоимости импортных продуктов, а также отечественной продукции, производство которой зависит от импортных материалов.

Чтобы обеспечить продовольственную безопасность, госмагазины доставляли жителям пайки с базовыми продуктами (растительное масло, куриное мясо, мука, яйца и сахар) по субсидированным ценам.

Большая часть государственных субсидий была направлена на кредитование госкомпаний. Оставшиеся выдали частным фирмам, производящим импортозамещающую продукцию. Размеры не указываются.

Отмечается, что традиционно значительная часть госрасходов в социальной сфере направлена на строительство инфраструктурных объектов. В некоторые годы эти траты достигали половины ВВП. В то же время расходы на социальную защиту граждан, здравоохранение и образование оставались незначительными. По вложениям в эти сферы (в процентах от ВВП) Туркменистан значительно отстает от среднего значения в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В частности, на здравоохранение в Туркменистане идет лишь 1,2% от ВВП (средний показатель стран ОЭСР – 7,9%), образование – 3,5% (средний по ОЭСР – 5,1%), социальную защиту – 3,1% (13,3%).

Для скорейшего восстановления после пандемии COVID-19 правительству рекомендовано больше вкладывать в развитие человеческого капитала, создание рабочих мест и более эффективно расходовать средства в социальной сфере.

По данным АБР, внешний долг Туркменистана снизится до 24% ВВП к концу 2022 года и до 22% в следующем году.

В 2021 году МФВ и ВБ перестали использовать официальные статистические данные туркменского правительства для публикации в своих исследованиях в связи с их ненадежностью.