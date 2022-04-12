экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане возобновили работу театры

CentralAsia (TM) -  Все театры Туркменистана возобновляют работу и широко открывают двери для посетителей с 12 апреля. Об этом интернет-изданию Turkmenportal сообщили в Министерстве культуры Туркменистана.

Также отмечается, что при посещении театров необходимо соблюдать социальную дистанцию – 2 метра, и придерживаться санитарно-гигиенических норм.

Залы будут заполняться зрителями на 30%, а при входе у горожан измерят температуру и продезинфицируют руки.

В Туркменистане с начала глобальной пандемии коронавируса заявляли, что на территории страны не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Товарооборот между Узбекистаном и Украиной в марте сократился в два раза
  • В Монголии за сутки выявлено 40 новых случаев COVID-19
  • Вторжение России в Украину замедлит экономический рост в Узбекистане до 3,6% вместо ожидаемых 6% – Всемирный банк


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com