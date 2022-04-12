В Туркменистане возобновили работу театры

CentralAsia (TM) - Все театры Туркменистана возобновляют работу и широко открывают двери для посетителей с 12 апреля. Об этом интернет-изданию Turkmenportal сообщили в Министерстве культуры Туркменистана.

Также отмечается, что при посещении театров необходимо соблюдать социальную дистанцию – 2 метра, и придерживаться санитарно-гигиенических норм.

Залы будут заполняться зрителями на 30%, а при входе у горожан измерят температуру и продезинфицируют руки.

В Туркменистане с начала глобальной пандемии коронавируса заявляли, что на территории страны не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.