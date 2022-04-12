В Туркменистане возобновили работу театры
- Туркменистан, общество
- 15:29, 12 апреля 2022
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CentralAsia (TM) - Все театры Туркменистана возобновляют работу и широко открывают двери для посетителей с 12 апреля. Об этом интернет-изданию Turkmenportal сообщили в Министерстве культуры Туркменистана.
Также отмечается, что при посещении театров необходимо соблюдать социальную дистанцию – 2 метра, и придерживаться санитарно-гигиенических норм.
Залы будут заполняться зрителями на 30%, а при входе у горожан измерят температуру и продезинфицируют руки.
В Туркменистане с начала глобальной пандемии коронавируса заявляли, что на территории страны не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.
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