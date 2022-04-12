Путин убежден, что цели «спецоперации» на Украине будут достигнуты

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что убежден, что цели российской «специальной военной операции» на Украине будут достигнуты, сообщает «Интерфакс».

Так он ответил на пожелание одного из сотрудников космодрома Восточный, чтобы цели и задачи операции были выполнены.

«Так и будет. Нет никаких сомнений, - сказал президент - Цели абсолютно понятные и благородные».

Путин напомнил, что в самом первом публичном выступлении по поводу специальной военной операции он сразу же обозначил ее цели: «Помощь людям на Донбассе».

«Мы знаем, что сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции на Донбассе, в Украине, оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно применяют самые современные виды вооружений», - сказал он в ходе этого же визита на космодром.

Проводя эту операцию, по его словам, российская сторона принимает меры по обеспечению собственной безопасности.

«То, что мы делаем, помогаем людям, спасаем людей, с одной стороны, а с другой стороны - мы просто предпринимаем меры обеспечения безопасности самой России. Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильное решение», - сказал глава государства.

Он также заявил, что Россия не собирается изолироваться от мира, это, по его мнению, невозможно.

На космодром президент прибыл одновременно с белорусским лидером Александром Лукашенко. Они на вертолете облетели «Восточный» и посмотрели, как идет строительство космических объектов. Также они должны провести переговоры. Лукашенко ранее предлагал направить белорусских рабочих на строительство объектов этого космодрома.