Туркменистан намерен укрепить взаимодействие с США

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов хочет расширить и укрепить позитивное взаимодействие с Соединенными Штатами, пишет в понедельник газета «Нейтральный Туркменистан».

«За прошедший период Туркменистан установил дружественные отношения с США, которые сегодня успешно продолжаются», – отметил Бердымухамедов в послании на имя президента США Джо Байдена по случаю 30-летия установления дипотношений между государствами.

По словам туркменского лидера, Ашхабад и Вашингтон успешно сотрудничают в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Бердымухамедов подчеркнул, что в будущем планирует «поступательно расширять и укреплять» взаимодействие с Соединенными Штатами и рассчитывает на совместные усилия, чтобы вывести отношения на более высокий уровень.

В своем послании президент акцентировал внимание на активности ведущих американских компаний на туркменском рынке. В частности, поддерживаются плодотворные деловые контакты двух стран в области гражданской авиации, сельского хозяйства, электроэнергетики, банковской сфере. Бердымухамедов пожелал своему американскому коллеге крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Соединенных Штатов – прогресса и процветания.