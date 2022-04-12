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В Узбекистане патологоанатом препарировал живую новорожденную девочку, которую приняли за мертвую

CentralAsia (UZ) -  Прокуратура Республики Каракалпакстан сообщила, что в Нукусе врачи допустили ошибку и отправили в морг живую новорожденную девочку.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. Младенцу сделали надрез и, заметив признаки жизни, отправили в роддом. При этом патологоанатом не предпринял необходимых мер для спасения жизни новорожденной. В итоге она скончалась.

По данным судмедэкспертизы, девочку еще можно было спасти. К ответственности привлекли заведующего реанимацией перинатального центра и патологоанатома.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в местном суде.

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