В Узбекистане патологоанатом препарировал живую новорожденную девочку, которую приняли за мертвую

- Узбекистан, происшествия
- 15:42, 12 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - Прокуратура Республики Каракалпакстан сообщила, что в Нукусе врачи допустили ошибку и отправили в морг живую новорожденную девочку.
Инцидент произошел в феврале прошлого года. Младенцу сделали надрез и, заметив признаки жизни, отправили в роддом. При этом патологоанатом не предпринял необходимых мер для спасения жизни новорожденной. В итоге она скончалась.
По данным судмедэкспертизы, девочку еще можно было спасти. К ответственности привлекли заведующего реанимацией перинатального центра и патологоанатома.
В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в местном суде.
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