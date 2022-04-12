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Минобороны России сообщило о попытке украинских военных прорваться из Мариуполя
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  До 100 украинских военных предприняли попытку вырваться из окружения в Мариуполе, однако российские военные ударами авиации и артиллерии пресекли ее, сообщил представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, 11 апреля «в темное время суток окруженные на территории завода Ильича (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича)» украинские военные «предприняли безуспешную попытку вырваться из города».

«Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», — сообщил Конашенков.

В результате погибли до 50 украинских военнослужащих, также были уничтожены 3 украинских танка, 5 боевых машин пехоты, 7 автомобилей. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен, добавил представитель Минобороны.

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