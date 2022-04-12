Российская армия потеряла 1946 бронированных машин и 349 артиллерийских систем, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 12 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 19600 человек,

танков ‒ 732,

боевых бронированных машин ‒ 1946,

артиллерийских систем – 349,

РСЗО - 111,

средства ПВО - 63,

самолетов – 157,

вертолетов – 140,

автомобильной техники - 1406,

корабли /катера - 7,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 124,

специальная техника – 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.