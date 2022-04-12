Российская армия потеряла 1946 бронированных машин и 349 артиллерийских систем, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 16:00, 12 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 12 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 19600 человек,
танков ‒ 732,
боевых бронированных машин ‒ 1946,
артиллерийских систем – 349,
РСЗО - 111,
средства ПВО - 63,
самолетов – 157,
вертолетов – 140,
автомобильной техники - 1406,
корабли /катера - 7,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 124,
специальная техника – 25,
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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