Российский АвтоВАЗ намерен расширить производство в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Российская компания «АвтоВАЗ» планирует увеличить объемы производства автомобилей Lada в Узбекистане, а также перейти с нынешней крупноузловой сборки на метод полного цикла, подразумевающий, в том числе, сварку и окраску кузовов. Об этом пишет в интервью СМИ сообщил торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев.

По словам чиновника, в этом году «АвтоВАЗ» намерен выпустить в Узбекистане 4,5 тысячи своих автомобилей, хотя еще в прошлом году (со второй половины сентября по декабрь – прим.) было собрано всего 650 машин.

«Наше предприятие намерено расширить не только номенклатуру, то есть не ограничиваться только пятью моделями, но в целом производству большего количества автомобилей», — сказал Константин Злыгостев.

Как заявил замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев, в Джизакской области будет организован полный цикл производства автомобилей Lada.

Крупноузловая сборка автомобилей LADA началась на заводе в городе Джизаке в сентябре 2021 года.