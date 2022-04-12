Российские войска уничтожили склады боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы России в течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования уничтожили склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области.

Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также он сообщил, что оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 32 военных объекта Украины. По словам Конашенкова, в районе Новомихайловки целью стал зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», в районе Золотаревки - радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также один командный пункт и 18 районов сосредоточения украинской боевой техники. «Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 2 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Бердянск и Мелитополь», - добавил он.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 443 беспилотных летательных аппарата, 2 139 танков и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 917 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 046 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал официальный представитель Минобороны.