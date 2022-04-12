Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу

CentralAsia (CA) - Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25», заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

«Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома «Восточный» автоматического аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25», - сказал он в ходе церемонии вручения госнаград космонавтам.

«Нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы здесь на земле эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии и медицины», - добавил Путин.

«Нашу программу лунную будем осуществлять», - сказал Путин. Он напомнил, что программа «Луна-25» должна быть реализована в третьем квартале этого года.

Обращаясь к главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, президент спросил: «Успеем?»

Рогозин ответил: «Должны».

«И дальше будем работать», - пообещал президент РФ.

«Луна-25» (до апреля 2013 года «Луна-Глоб») — часть российской лунной программы. Предыдущий аппарат, «Луна-24», летал к спутнику Земли в 1976 году. Заданием «Луны-25» будет исследование и практическое использование Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. Сначала запланирован запуск спускаемого аппарата, а через год — орбитального.

Во вторник Путин прибыл на космодром «Восточный» одновременно с белорусским президентом Александром Лукашенко. Они на вертолете облетели космодром и посмотрели, как идет строительство космических объектов.

О планах в области космоса в условиях санкций

В ходе общения с работниками космодрома президента спросили, будет ли реализована ракетно-космическая программа России в условиях введения санкций.

Путин, отвечая на вопрос, напомнил, что полет Юрия Гагарина в 1961 году состоялся в условиях полной изоляции Советского Союза с технологической точки зрения. «Санкции были тотальные, но, тем не менее, Советский Союз первым запустил искусственный спутник Земли, первый космонавт наш, первый полет космической станции, первый выход в космос, первая женщина-космонавт. Мы все сделали в условиях полной изоляции технологической, добились таких успехов грандиозных», - сказал президент.

Путин добавил: «Ну неужели сегодняшняя Россия с продвинутыми технологиями не сможет дальше развивать нашу космическую программу? Конечно, мы будем это делать».

Президент подчеркнул, что РФ будет и дальше развивать свои технологии. «Будем поднимать свои собственные компетенции. То, что раньше могли свободно покупать за нефть и доллары, за газ – эти деньги, понимаете, все равно в стране остаются, мы используем их для развития собственных компетенций», - сказал глава государства.

О транспортном космическом корабле, ядерной и космической энергетике

Путин добавил, что Россия продолжит создание транспортного корабля нового поколения.

«Наказом нам служит стремление наших предков идти вперед, несмотря на любые трудности и какие-то попытки помешать нам в этом движении извне. Будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы», - сказал Путин в ходе общения с рабочими космодрома.

«Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной и космической энергетики, где у нас, безусловно, есть очень хороший задел и абсолютно ясные преимущества», - пообещал Путин.