Таджикистан планирует выделить 7,5 тысяч квот иностранцам для работы в стране

CentralAsia (TJ) - Правительство Таджикистана планирует выделить 7,5 тысяч квот иностранцам для работы в стране. Об этом сообщает Миграционная служба Минтруда Таджикистана на своем официальном сайте.

Первый заместитель начальника этой службы Имомназар Имомзода сообщил, что подготовлен проект Указа президента «Об установлении квоты внешней миграции и привлечения иностранной рабочей силы в Республику Таджикистан на 2022 год в количестве 7500 человек».

Указ направлен на укрепление правовой базы государственного регулирования внешней трудовой миграции внутри страны, усиление защиты интересов государства и прав и свобод трудовых мигрантов – граждан Таджикистана и за ее пределами.

Ежегодно правительство Таджикистана выделяет для иностранных граждан несколько тысяч рабочих квот. Тысячи иностранных граждан работают согласно межгосударственным соглашениям в рамках различных инвестиционных проектов, реализуемых в стране.

В прошлом году по этой квоте в Таджикистане работали специалисты из Китая, Ирана, Турции, Узбекистана, России, Казахстана и других стран. При этом больше половины квот – 4900 выделялось китайцам.

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