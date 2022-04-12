Более 5 миллионов граждан Таджикистана вакцинированы от коронавируса

CentralAsia (TJ) - По состоянию на 12 апреля свыше 5 миллионов граждан Таджикистана получили вакцину от коронавирусной инфекции.

Как сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на Минздрав, на сегодня в Таджикистане первую дозу вакцины против COVID-19 получили 5,2 млн человек (92,8%), а второй компонент – 4, 99 млн человек (89,3%).

По данным ведомства, уже ревакцинировались 1,5 млн населения страны – они получили третью дозу вакцины.

В настоящее время Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ имеет еще 2,5 млн вакцин, из которого 1 млн доз хранятся на складах, а 1,5 млн находятся в обращении.

В настоящее время в Таджикистане существует четыре типа вакцин: 470 тыс. доз Pfizer-BioNTech, 352 тыс. доз Moderna, 490 тыс. доз AstraZeneca и 555 тысяч доза CoronaVac.

Также в Минздраве отметили, что если человек не ревакцинировался, он может получить третью дозу вакцины в поликлинике по месту жительства.

Согласно информации сайта covid.tj, случаи заболевания в стране не выявлены с 18 февраля, но вакцинация среди населения продолжается.

По данным Минздрава, с начала пандемии до 17 февраля число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 388 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 264 человек.

Официальное число смертей не менялось со второй половины прошлого года – 124 человека.

Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания COVID-19 в Таджикистане решением от 7 марта отменил обязательное ношение масок.

Вакцинация от коронавируса в Таджикистане началась 23 марта 2021 года. Она обязательна для граждан старше 18 лет.

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