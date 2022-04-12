Ассамблея ученых-религиоведов призывает «Талибан» вновь открыть школы для девочек

CentralAsia (CA) - После внутренней и международной реакции на закрытие школ для девочек старше шестого класса Ассамблея ученых-религиоведов Афганистана опубликовала заявление, призывающее к отмене всех ограничений на образование девочек и открытию школ для девочек. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

Религиоведы назвали образование девочек одним из основных прав и призвали талибов как можно скорее вновь открыть школы для девочек.

«По правилам шариата женщина имеет полное право изучать шариат и современные науки наравне с мужчиной. Вот почему мы призываем Исламский Эмират открыть двери образования для девочек и устранить все препятствия в этом отношении», — говорится в заявлении.

«Девочки имеют право на образование, и путь к ним должен быть проложен. Согласно исламу, каждый мусульманин имеет право на образование, и оно должно быть ему предоставлено», — сказали религиоведы.

«Согласно законам ислама, нет никаких препятствий для получения образования девочками, и обучение является предполагаемым правом каждого человека, и девочкам должно быть предоставлено это право на образование», — отметил Фаиз Мохаммад Заланд, преподаватель университета.

Между тем депутат Европейского мусульманского союза Ивонн Ридли в эксклюзивном интервью TOLOnews выразила обеспокоенность ситуацией с образованием девочек в Афганистане. Она сказала, что на встрече с официальными лицами Исламского Эмирата попросила как можно скорее открыть средние и старшие школы для девочек.

«Школы для девочек в старших классах открывались, а затем закрылись, и это то, что я обсуждала с руководством Талибана. Так что они многое обещали на исторической пресс-конференции, когда заверили мир, что права женщин будут соблюдаться», — сказала она.

Тем временем в Берлине ряд афганцев, проживающих в Германии, а также граждане Германии протестовали против закрытия женских школ старше шестого класса и требовали открытия школ.

С момента закрытия в стране женских школ старше шестого класса прошло более двухсот дней. Это решение вызвало широкую реакцию внутри страны и за рубежом, и на недавней встрече послов в Европе, в которую входили представители США и Великобритании, было опубликовано заявление, в котором говорилось, что масштабы дальнейшей помощи Афганистану будут зависеть от открытия школ для девочек.