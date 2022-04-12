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Поезд между столицей Монголии и Иркустком начнет курсировать с 30 апреля

CentralAsia (MNG) -  Пассажирские поезда между Улаан-Баатаром и Иркутском начнут курсировать с 30 апреля текущего года, сообщает АО «Улан-Баторская железная дорога».

Поезд из Улан-Батора в Иркутск последует с 30 апреля, а из Иркутска в Улан-Батор — с 29 апреля.

Из Улан-Батора в Иркутск поезд будет отправляться два раз в неделю, то есть по субботам и воскресеньям в 15:22 по улаанбаатарскому времени, и прибывать в Иркустк по воскресеньям и понедельникам в 10:15 по московскому времени.

Поезд из Иркутска в Улан-Батор будет отправляться по пятницам и вторникам в 02:57 по московскому времени и прибывать в Улан-Батор по субботам и средам в 06:08 по улаанбаатарскому времени.

Как сообщает АО «Улан-Баторская железная дорога», пассажиры при пересечении российской границы должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус на английском языке, сделанный в течение 48 часов до въезда. При этом это должно быть подтверждено данными его/ее заграничного паспорта, а также заверено печатью и начетано на бумаге.

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