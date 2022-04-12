В Швейцарии открылась выставка монгольских художников

CentralAsia (MNG) - C 10 апреля по 8 мая во Фрауэнфельде, Швейцария открылась выставка монгольских художников Б.Номин и Б.Баатарзориг под названием «Новое искусство Монголии-Меняющаяся традиция».
На церемонии открытия выступили постоянный представитель Монголии при ООН и других международных организациях в Женеве, посол в Швейцарии Л.Пурэвсурэн и бывший посол Швейцарской Конфедерации в Монголии Жан-Жак де Дардель.
Два художника, изучавшие монгольскую живопись в Государственном университете культуры и искусств, создают произведения искусства на современные темы, используя традиционные монгольские техники живописи.
Монгольская живопись-это новый вид изобразительного искусства, который уникальным образом передает традиции, обычаи, умы, воображение и мировоззрение монгольского народа.
Выставка организована по инициативе госпожи Аниты Фарни, сторонницы монгольской культуры и искусства, проживающей во Фрауэнфельде, - передает Монцамэ.