экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Швейцарии открылась выставка монгольских художников

CentralAsia (MNG) -  C 10 апреля по 8 мая во Фрауэнфельде, Швейцария открылась выставка монгольских художников Б.Номин и Б.Баатарзориг под названием «Новое искусство Монголии-Меняющаяся традиция».

На церемонии открытия выступили постоянный представитель Монголии при ООН и других международных организациях в Женеве, посол в Швейцарии Л.Пурэвсурэн и бывший посол Швейцарской Конфедерации в Монголии Жан-Жак де Дардель.

Два художника, изучавшие монгольскую живопись в Государственном университете культуры и искусств, создают произведения искусства на современные темы, используя традиционные монгольские техники живописи.

Монгольская живопись-это новый вид изобразительного искусства, который уникальным образом передает традиции, обычаи, умы, воображение и мировоззрение монгольского народа.

Выставка организована по инициативе госпожи Аниты Фарни, сторонницы монгольской культуры и искусства, проживающей во Фрауэнфельде, - передает Монцамэ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Поезд между столицей Монголии и Иркустком начнет курсировать с 30 апреля
  • Здоровье экс-главы КНБ Карима Масимова ухудшилось
  • Рост ВВП Туркменистана в 2021 году составил 5%, а инфляция – 12,5% - АБР


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com