В Ашхабаде школьницам запретили надевать украшения, а педагогам указано носить национальные платья - СМИ

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде ужесточили контроль над внешним видом школьниц, учительниц и сотрудниц некоторых бюджетных учреждений. Как сообщают источники turkmen.news, столичным школьницам запретили надевать браслеты, цепочки и другие украшения. От педагогов стали жестче требовать носить национальные платья.

Что касается других бюджетных учреждений, то источники отмечают, что строгость дресс-кода там всегда различалась. Где-то, например, в бывшем Министерстве автотранспорта, прямо на входе висели фотографии с образцами рабочей формы. Мужчины обязаны были носить деловые костюмы, а женщины — национальное платье, платок и халат-дон. А в других учреждениях, например, в Министерстве финансов, требовали лишь, чтобы женская одежда была длинной, не обозначала формы женского тела. Необязательно, чтобы она соответствовала национальным традициям. Кроме того, во многих учреждениях (включая школы) туркменский национальный костюм требовали лишь от этнических туркменов. А, например, русским негласно позволялось одеваться как угодно.

Теперь же, по информации источников, требования стали ужесточаться. Так, сотрудницам госкорпорации «Туркменгеология» 8 апреля сказали, что с понедельника на работу обязательно надо будет приходить в туркменском национальном платье и платке. Тем, кто не хочет так одеваться, посоветовали писать заявление об увольнении.

«Говорят, что это связано с желаниями нового президента Сердара Бердымухамедова, — отмечает источник. — Из-за этого все напряглись. Одно дело, если руководству "Туркменгеологии" что-то вдруг взбрело в голову, и другое дело, если вся страна теперь пойдет по пути такой своеобразной исламизации».