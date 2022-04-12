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В метро Нью-Йорка произошла стрельба, ранены 13 человек

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 13 человек получили огнестрельные ранения или осколочные ранения на нескольких станциях метро в Бруклине в Нью-Йорке 12 апреля, сообщил ABC NY.

Мужчина-нападавший был темнокожим, по описанию очевидцев одет в противогаз и оранжевый жилет строителя. Сейчас его разыскивает полиция.

Четыре жертвы были найдены на станции метро 36-я улица в Сансет-парке, еще одна — на станции 25-я улица в Гринвуд-Хайтс.

Во время стрельбы предположительно использовалось дымовое устройство.

По данным местного отделения телеканала ABC, произошло несколько инцидентов на разных станциях метрополитена. Канал передает, что полиция изучает по меньшей мере четыре подозрительных предмета.

The New York Times также сообщает о задымлении внутри станции. По данным издания, выстрелы были слышны около 8:30 утра по местному времени, в час пик, на станции метро «36-я улица». Как сообщает ABC, четверо пострадавших находились там, еще одного обнаружили на станции «25-я улица», при этом пока неясно, где происходила стрельба: на станциях или в вагонах. Отмечается, что во время стрельбы была использована дымовая шашка.

New York Post пишет, что на место происшествия выехала команда саперов.

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