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Белоруссия ограничила вывоз из страны гречки, сахара, соли и муки

CentralAsia (CA) -  Белоруссия вводит ограничения на вывоз за пределы ЕАЭС некоторых видов продовольственных товаров, сообщает «БелТА» со ссылкой на правительство.

В соответствии с решением правительства, теперь за пределы ЕАЭС из Белоруссии можно вывозить не более 1 кг соли, сахара, муки (гречневой, пшеничной), отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена). Ограничен вывоз растительного масла (до 1 литра), консервов мясных, молочных и рыбных, за исключением консервов для детского питания (до 3 банок).

Ограничение не распространяется на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через госграницу Белоруссии.

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