Россия и Кыргызстан объединят системы ПВО

CentralAsia (KG) - Россия вслед за соглашениями об объединении ПВО с другими странами СНГ подпишет такой документ с Кыргызстаном – проект проходит внутригосударственные согласования. Об этом сообщил во вторник зампред Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов, передает РИА Новости.

«Продолжается работа по практической реализации соглашений между Россией и Арменией, Казахстаном. Проект Соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО России и Кыргызстана доработан и направлен на внутригосударственное согласование», - сказал Грехов. По его словам, для реализации соглашения по ПВО с Таджикистаном проходит согласование в управлении ПВО Центрального военного округа перечень объектов, выделяемых в состав объединенной ПВО.

РФ и Таджикистан ратифицировали соответствующее соглашение в минувшем декабре. Учитывая разобщенность территорий двух стран, участники соглашения выделят в составе региона отдельный район коллективной безопасности в пределах воздушного пространства Таджикистана.

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