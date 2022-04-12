Узбекистан и Афганистан обсуждают проект строительства железнодорожной линии Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар

- Узбекистан, общество
- 23:41, 12 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - Сегодня, 12 апреля, в Термезе проходит встреча руководства АО "Узбекистон темир йуллари" с делегацией Афганистана во главе председателя железнодорожного управления Афганистана Бахтулрахман Шарафат.
Афганская сторона поблагодарила узбекскую сторону за принимаемые меры и усилия по укреплению двусторонних отношений, увеличению объемов перевозок грузов в/из Афганистан, а также оказываемую помощь в своевременной обработке грузов, сообщили в АО «Узбекистон темир йуллари».
Отмечена важность совместной реализации инфраструктурных проектов, в частности проекта строительства железнодорожной линии Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.
Двусторонняя встреча делегаций двух стран продолжает свою работу.
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