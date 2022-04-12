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Узбекистан и Афганистан обсуждают проект строительства железнодорожной линии Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 12 апреля, в Термезе проходит встреча руководства АО "Узбекистон темир йуллари" с делегацией Афганистана во главе председателя железнодорожного управления Афганистана Бахтулрахман Шарафат.

Афганская сторона поблагодарила узбекскую сторону за принимаемые меры и усилия по укреплению двусторонних отношений, увеличению объемов перевозок грузов в/из Афганистан, а также оказываемую помощь в своевременной обработке грузов, сообщили в АО «Узбекистон темир йуллари».

Отмечена важность совместной реализации инфраструктурных проектов, в частности проекта строительства железнодорожной линии Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.

Двусторонняя встреча делегаций двух стран продолжает свою работу.

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