Узбекистан и Афганистан обсуждают проект строительства железнодорожной линии Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 12 апреля, в Термезе проходит встреча руководства АО "Узбекистон темир йуллари" с делегацией Афганистана во главе председателя железнодорожного управления Афганистана Бахтулрахман Шарафат.

Афганская сторона поблагодарила узбекскую сторону за принимаемые меры и усилия по укреплению двусторонних отношений, увеличению объемов перевозок грузов в/из Афганистан, а также оказываемую помощь в своевременной обработке грузов, сообщили в АО «Узбекистон темир йуллари».

Отмечена важность совместной реализации инфраструктурных проектов, в частности проекта строительства железнодорожной линии Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.

Двусторонняя встреча делегаций двух стран продолжает свою работу.