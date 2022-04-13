Зеленский объявил о задержании оппозиционера Медведчука в ходе спецоперации

CentralAsia (KG) - В телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука в военной форме и в наручниках.

Она сопровождалась текстом: «Проведена спецоперация благодаря СБУ». Детали операции обещали привести позднее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о задержании украинскими спецслужбами оппозиционного политика Виктора Медвечука нуждается в проверке. Об этом сообщает Интерфакс.

«По Медведчуку видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений», - сказал Песков журналистам, комментируя появившуюся информацию о задержании Медведчука.

По сообщению «Нью-Йорк Таймс», если информация о задержании Медвечука, который является кумом Путина, подтвердится, то это будет удар по российскому президенту.

С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене, покушении на разграбление национальных ресурсов, в содействии деятельности террористической организации. Печерский районный суд в Киеве установил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

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