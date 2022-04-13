Solana VS Ethereum : какой блокчейн лучше для чеканки NFT?

CentralAsia (MNG) - Что такое блокчейн Solana?

Solana — это блокчейн с открытым исходным кодом, который поддерживает смарт-контракты и NFT. Нативным токеном блокчейна Solana является токен SOL, который действует как компромисс и безопасность. Анатолий Яковенко, занимавший руководящие должности в Qualcomm и Dropbox, основал Solana Network в 2017 году и в настоящее время является генеральным директором Solana Lab, команды разработчиков сети Solana.

Solana (SOL). «Visa в мире криптовалют» – так охарактеризовали вероятное будущее криптовалюты Solana в аналитическом отделе Bank of America.

Специалисты отметили, что у Solana есть перспективы обойти Ethereum и стать основой общей экосистемы цифровых активов. Эксперты отметили отличные характеристики Solana в масштабируемости, размере комиссий за проведение транзакций и простоте использования. Они подчеркнули, что блокчейн Solana не просто оптимизирован, но создавался с оглядкой на микроплатежи, DeFi, NFT, Web 3.0 и децентрализованные игры. «Ethereum имеет более низкую пропускную способность. Периодически наблюдаются перегрузки блокчейна, а транзакционные комиссии порой бывают больше передаваемой сетью стоимости. По итогу может случиться так, что «эфир» может сфокусироваться на крупных транзакциях и на таких сценариях использования, как хранение, цепочки поставок и идентификационные данные, и тогда возникнет вопрос, какая сеть будет использоваться для повседневных операций. Вот тут и может настать золотая эпоха Solana», — отметили аналитики.

Блокчейн Solana использует алгоритм переговоров, сочетающий залог и историческую гарантию, инициированные Яковенко.

Что такое историческое доказательство?

Историческая гарантия — это гарантия, полученная путем сохранения времени транзакции с помощью хеш-функции и установки порядка исторической транзакции.

Главной особенностью системы является то, что ответственность за утверждение блока возлагается на узлы, подключенные к сети, по принципу залоговой гарантии до публикации блока. Это ускоряет системный консенсус, сообщая, с каких узлов в системе следует получать правильные данные.

В отличии от Polkadot, Ethereum и других Solana — это блокчейн первого уровня, в котором нет сайдчейнов или парачейнов. Представители Solana заявляют, что их блокчейн основан на алгоритме консенсуса PoS (Proof of Stake), однако в сообществе с этим не все согласны. Есть мнение, что Solana основана на алгоритме dPoS (Delegated Proof of Stake).

Высокая скорость обработки транзакций в нем основана на решении PoH, которое позволяет проводить синхронизацию по времени между узлами намного быстрее, благодаря созданию децентрализованных часов. В рамках расписания работы узлов валидаторов (Leader Schedule) и протоколов передачи данных Turbine и Gulfstream синхронизируется взаимодействие между узлами. Это решает традиционную для других чейнов, включая Ethereum, проблему orphan-блоков и снижает время добычи блоков до 0,4 сек.

Ускорение синхронизации между узлами в блокчейне Solana делает его достаточно быстрым для того, чтобы конкурировать со сложными централизованными системами. Другие новшества этой экосистемы — архиваторы, которые осуществляют распределенное хранение данных, и оптимизация записи транзакций через Cloudbreak. Ноды блокчейна Solana получают вознаграждение за обработку транзакций в утилити-токене SOL и, в отличии от других PoS-чейнов, у него нет ограничений в виде минимального количества монет, необходимых для создания ноды.

Проблемы Solana

Сеть Solana сумела сдержать обещание низких комиссий и высоких скоростей, но не показала стабильности. В сентябре 2021 года сбои в сети и все транзакции были заблокированы на 17 часов, что стало одной из многих неудач в конце прошлого года. С тех пор процесс блокчейна четырежды останавливался, что подтверждает скептицизм этой системы. Однако заявление Яковенко на социальной платформе Reddit «Два года на создание Solana, два года на ее стабилизацию» заставило криптосообщества поверить в то, что эти проблемы носят временный характер, несмотря на признание того, что Solana не готова к широкому использованию.

Тем не менее, количество проектов, которое использует блокчейн Solana, продолжает расти. При этом блокчейн Solana не так часто применяется на практике, поэтому многие суждения о нем носят оценочный характер.

В результате системных сбоев нативный токен сети Solana, Sol, колебался в цене от 191 до 100 долларов, потеряв 47% своей стоимости.

Будущее Solana

Понять, насколько эффективно Solana сможет решить проблему масштабируемости, можно будет только после того, как его сеть заработает в основном режиме и пройдет проверку временем.

Путь Solana в 2021 году был не вымощен, но работа этого года привлекла внимание многих криптоэнтузиастов. Одним из них является сервис SolPay, который был представлен в начале этого года. Это система для введения USDC и других виртуальных активов в платежи, которая доступна для общественности как открытый исходный код, который может получить и использовать любой разработчик.

Кроме того, коллекцию NFT для мероприятия Coachella в этом году планируется разместить в сети Solana. О коллекции NFT не было опубликовано никакой информации, но ее широкое использование является признаком того, что импульс Solana в 2021 году еще не закончился.

Согласно данным CryptoSlam, рынок NFT в Солане набирает обороты в течение третьего квартала 2022 года. К концу января объем продаж в экосистеме перешагнул отметку в 1 миллиард долларов.

источник: krypto.mn

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