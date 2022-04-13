Как Монголия с небольшой помощью Эстонии стала следующей скрытой жемчужиной технологий

CentralAsia (MNG) - Ноу-хау от технологического лидера Эстонии помогло Монголии провести цифровую трансформацию с впечатляющей скоростью, что является частью более широких усилий по диверсификации монгольской экономики от горнодобывающей промышленности.

То, что пандемия Covid-19 ускорила процесс цифровизации во всем мире, во многих секторах и регионах, уже не является секретом.

От первичной медико-санитарной помощи до предоставления государственных услуг пандемия послужила тревожным сигналом для всех заинтересованных сторон — правительств, предприятий и отдельных лиц — о том, что цифровизация может помочь обществу стать более устойчивым и лучше справляться с вызовами и угрозами, такими как Covid-19.

Нигде это не проявляется так очевидно, как в Монголии, огромной стране с населением всего 3,3 миллиона человек, зажатой между Россией и Китаем.

Собственный процесс цифровой трансформации, который начался до начала пандемии, позволил властям Улан-Батора очень хорошо справиться с Covid-19 — это была одна из первых стран в мире, которая полностью открылась — но также получил толчок со стороны необходимо обеспечить, чтобы обычные люди могли получить доступ к жизненно важным услугам в режиме онлайн.

Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл

«Мы не упустили возможность, которую предоставила нам пандемия, — говорит Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл, государственный секретарь Монголии по цифровой трансформации.

Болор-Эрдэнэ, которая присоединилась к правительству в 2020 году после десяти лет работы в секторе развития, в организациях, включая Всемирный банк и Азиатский банк развития, энергично и энергично возглавляет цифровую трансформацию Монголии и признает, что будущее процветание страны зависит от создания подлинно цифрового общества.

Она является одним из нескольких молодых лидеров с международным образованием, которых, по ее словам, «охотила за головами» Монгольская народная партия после того, как она получила большинство в парламенте на выборах в 2020 году.

«Я присоединился к правительству по причине: e-Mongolia», — сказала Болор-Эрдэнэ журналу Emerging Europe в кулуарах Монгольского экономического форума в Улан-Баторе, инициативы частного сектора, впервые проведенной в 2013 году, которая предлагает платформу для бизнеса, ученых, аналитических центров и лица для связи с правительством.

«Я хотела исключить все человеческое взаимодействие между гражданином и государством. В течение трех месяцев мы запустили e-Mongolia, первоначально со 181 услугой онлайн. Затем случился Covid-19, и мы разумно воспользовались блокировкой, добавив больше услуг, но также поощряя граждан пользоваться ими. К концу карантина у нас было около 90% населения, использующего e-Mongolia, и было доступно 650 государственных услуг».

Теперь монголы могут открыть новый бизнес онлайн, заказать новый паспорт, новое удостоверение личности, водительские права. В прошлом году было принято пять основных законов, касающихся открытого обмена данными, защиты персональных данных, кибербезопасности, цифровых подписей и цифровых активов.

«Теперь, если государственный служащий проверяет данные гражданина, гражданин получает уведомление от e-Mongolia. Это абсолютно прозрачно», — добавляет Болор-Эрдэнэ, которая особенно гордится тем, что даже люди в самых отдаленных уголках огромной страны имеют доступ к цифровым услугам.

Уроки Эстонии

Если все это очень похоже на Эстонию, мирового пионера и до сих пор чемпиона цифровых государственных услуг, то для этого есть веская причина: модель электронной Эстонии балтийского государства стала планом цифровой трансформации Монголии.

«Модель Эстонии универсальна», — говорит Ханнес Асток, исполнительный директор Академии электронного управления (eGA), некоммерческого фонда, созданного правительством Эстонии в 2002 году в партнерстве с Институтом открытого общества и Программой развития ООН. Программа, которая помогает учреждениям государственного сектора во всем мире в цифровой трансформации.

«Наша модель универсальна, потому что она основана на таких принципах, как данные «только один раз», децентрализованные базы данных и право собственности граждан на данные, которые хорошо работают как в малых, так и в больших странах. Это подходит для всех правительств», — сказал Aсток, также присутствующий на Экономическом форуме Монголии, Emerging Europe.

За 20 лет своего существования eGA работала с более чем 130 странами мира. Партнерство обычно начинается с ознакомительных визитов в Эстонию, чтобы увидеть, как все это работает, прежде чем перейти к разработке политики, разработке технической архитектуры, закупкам, помощи в реализации и обеспечению качества. «Правительства могут выбирать то, что им нужно», — говорит Асток.

Из многих историй успеха, которыми может похвастаться eGA, одной из самых последних является Украина, где цифровое правительство стало одним из краеугольных камней устойчивости перед лицом российского вторжения.

«Для многих людей, которые были вынуждены бежать за границу, а также для внутренне перемещенных лиц в пределах Украины, приложение для смартфонов «Дія» было единственным способом подтвердить свою личность или получить доступ к государственным услугам», — добавляет он. «Мы принимали активное участие в его реализации».

Политическая воля

Асток говорит, что в Монголии цифровой трансформации помогает тот факт, что ее продвигает сверху премьер-министр страны Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, который посетил Эстонию в 2019 году, когда был секретарем кабинета министров, и «стал большим поклонником».

«В каждой стране должна быть политическая воля, чтобы провести трансформацию», — говорит Асток. «Здесь мы находим импульс, который необходим, чтобы заставить его работать».

Однако планы Монголии по цифровизации выходят далеко за рамки предоставления государственных услуг через приложение.

Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл говорит, что Монголия хочет стать цифровой нацией в рамках более широкой программы диверсификации экономики, знаменательной программы, известной как Новая политика восстановления, которая поставила цель среднего роста в шесть процентов на следующее десятилетие. Для этого нужно больше иностранных инвестиций, к чему, по ее словам, страна готова.

«В настоящее время мы работаем над созданием свободной зоны ИКТ, что важно, если мы хотим привлечь иностранные компании. Это и структура — например, налоговые льготы — и физическое местонахождение в Хөшигтиин Хөндий», — говорит она.

Хөшигтиин Хөндий (также известный во всем мире как город Майдар) — это новый, спланированный, экологически чистый город к югу от Улан-Батора, в который переедет большая часть монгольского правительства, включая министерство Болор-Эрдэнэ.

Мост в Россию и Китай

«Многие компании говорили мне, что они заинтересованы в Монголии, потому что она может стать мостом в Россию и Китай. Они обращались к нам, говоря, что если у нас будет более благоприятная деловая среда, они могут расшириться в Россию и Китай из Монголии. Свободная зона ИКТ предназначена для создания более дружественной среды для ИТ-фирм, в частности для стартапов, а также для поддержки местных монгольских компаний».

Фирмам, инвестирующим в ИТ в Монголии, потребуются таланты, которых, как уверяет Болор-Эрдэнэ, в развивающихся странах Европы предостаточно.

«У нас нет недостатка в талантах, несмотря на наше небольшое население. Ежегодно мы выпускаем около 50 000 студентов, изучающих ИТ, но у нас также есть ряд программ по кодированию и разработке программного обеспечения для молодежи», — говорит она.

«Я всегда говорю людям, что Монголия — это скрытая жемчужина. Это скрытая технологическая жемчужина, которая сейчас находится на подъеме. Инвесторы должны войти заранее, чтобы найти лучшие возможности, поэтому я говорю людям, чтобы они пришли и посмотрели, проверили нас. «Раньше вся наша экономика была связана с добычей полезных ископаемых. Технология дает Монголии второй шанс. Это то, ради чего я работаю».

Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл

автор: Крейг Терп-Балаж — редактор журнала Emerging Europe

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Emerging Europe

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