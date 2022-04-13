Семьи Джоркаефф и Ча подчеркивают важность ролевых моделей на мероприятии «Монгольский футбол для школ»

CentralAsia (MNG) - Примеры для подражания были темой дня на мероприятии «Футбол для школ» в Улан-Баторе, Монголия, когда генеральный директор Фонда FIFA Юрий Джоркаефф объединился со своим отцом Жаном, бывшим игроком сборной Франции, чтобы помочь провести семинар.

К Джоркаеффам, которые имеют монгольское происхождение, присоединились лучший бомбардир Корейской Республики за все время Ча Бум-кун и его сын Ча Ду-ри, которые также заработали 76 матчей за свою страну в своей выдающейся карьере.

Дуэт отца и сына принимал участие в проекте Фонда ФИФА «Футбол для школ», который поощряет участие молодежи в футболе в школе посредством структурированных занятий, используя футбольные игры для передачи образовательных сообщений и поощряя детей на себя ответственность за свои решения в безопасной и благоприятной среде.

Этот проект, осуществляемый во всем мире, ставит футбол в центр общественного развития.

«Хорошо, что во время упражнений ты останавливаешься, делаешь круг, и можешь из этого общения донести какие-то инструменты или жизненные навыки: гендерное равенство, общность. Каждый момент всегда хорош, когда ты используешь спорт во благо», — объяснил Юрий Джоркаефф.

Юрий Джоркаефф, победитель чемпионата мира FIFA 1998 года в составе сборной Франции, сказал, что благодарен за уроки, которые преподал ему его отец Жан, выигравший 48 матчей за Les Bleus.

«Это было очень важно для меня, потому что я помню, как гордился мой отец, работая, тренируясь [и] пытаясь сделать все возможное для своей страны, и я понял, насколько важно [это], когда у тебя есть характер, смирение, усилия и радость, чтобы играть. эта игра; важно, чтобы вы становились лучше каждый день», — сказал Юрий.

«Это не просто дать то, что дал мне мой отец; Я родился с этим даром, и сегодня я так усердно работал, чтобы поделиться им с другими детьми, моей командой и членами монгольской делегации».

«Это важно, но когда у вас есть шанс, что мой отец научит меня [и] покажет мне, и теперь мы должны показать детям, чтобы они наслаждались игрой».

Отец Жана Джоркаева был из калмыцко-монгольской этнической группы, и для него было особенным моментом вернуться в Монголию и поделиться своими знаниями и жизненным опытом с сотнями присутствующих детей.

Жан понимал ключевую роль, которую он сыграл в развитии Юрия.

«Я очень рад за Юрий, потому что он добился этого, он очень хороший игрок, но он не добился этого сам», — объяснил 82-летний игрок. «Я думаю, что мне повезло, что я добился успеха раньше него, это позволило ему увидеть, как много работы ему нужно сделать.

«Итак, я помогал ему с футболом, я пытался включить его. Когда я побежал, он побежал со мной. Все это означало, что в тот или иной момент он стал великим игроком — он сделал это. Поэтому я считаю важным, чтобы у детей была возможность много работать».

Легенды FIFA приняли участие в серии футбольных матчей с детьми, а также поделились своими знаниями на занятиях в классе.

Ча Бум-кун считает, что уроки, полученные на футбольном поле, выходят далеко за рамки самой игры.

«Я начал такие занятия в Корее 32 года назад. После возвращения из Германии я решил вести эти занятия не для того, чтобы научить этих детей становиться профессионалами, а в целом для того, чтобы преподать им социальные уроки через футбол», — пояснил Ча Бум-кун, который также является совместным членом самый результативный игрок, сыгравший 136 матчей.

«Я думал, что эта роль была очень важной. Стать футболистом тоже важно, но через футбол можно узнать себя, своих коллег и соперников. Если это станет частью их повседневной жизни в молодом возрасте, если это станет частью их культуры, я считаю, что это будет иметь решающее значение и для будущего страны».

«Футбол — это не то, чем можно заниматься в одиночку. Я думаю, что футбол может сыграть большую роль в построении основ наших сообществ, чтобы они могли гармонично сосуществовать в одном обществе. Это построит более здоровое общество, и именно поэтому я подчеркиваю цель этих проектов».

Его сын Ча Ду-ри вырос в Германии, пока его отец играл там в профессиональный футбол.

«Мой папа был моим героем и моей мечтой. Он был ответственен за мое решение стать футболистом и ни за что больше», — сказал Ча Ду-ри.

«Поэтому для меня мой папа сыграл самую важную роль в моей жизни и в моей футбольной карьере».

Бывший полузащитник сборной Германии Юлия Симич также посетила Улан-Батор, чтобы рассказать о преимуществах сотрудничества на поле и за его пределами.

«В основном везде, где был мяч, мы играли в футбол. И я думаю, что это хорошая вещь в футболе: в него может играть каждый. Это игра для всех», — сказала Симич, который недавно ушла из профессионального футбола.

«Неважно, сколько вам лет, откуда вы, на каком языке говорите. Я не говорю по-монгольски, и мы очень хорошо ладили. Мы также очень быстро сблизились, и это хорошая черта футбола».

«У меня много положительных воспоминаний; сближаться с людьми, играть в командной среде, а также многому учиться у футбола».

«Футбол для школ» — амбициозная программа, реализуемая FIFA в сотрудничестве с ЮНЕСКО и направленная на содействие образованию, развитию и расширению прав и возможностей около 700 миллионов детей. Она стремится сделать футбол более доступным как для мальчиков, так и для девочек во всем мире, включив футбольные мероприятия в систему образования в сотрудничестве с соответствующими органами власти и заинтересованными сторонами.

Программа была разработана для продвижения целевых жизненных навыков и компетенций с помощью футбола и содействия достижению Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР) и других приоритетов.

источник: fifa.com

перевод: Татар С.Майдар

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