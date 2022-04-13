Обсуждалось сотрудничество Монголии и Великобритании в сфере образования

CentralAsia (MNG) - Министр образования и науки Л.Энх-Амгалан провел встречу с торговым представителем премьер-министра Великобритании в Монголии, депутатом парламента Даниил Кавчинск обсудит двустороннее сотрудничество в сфере образования и науки.

На сегодняшний день более 180 монголов воспользовались британской программой стипендий Chevening, и монгольская сторона стремится увеличить это число. Три государственные и 22 частные школы следуют учебной программе Кембриджа в Монголии, сказал министр образования, добавив, что в будущем необходимо иметь школы, соответствующие Кембриджским стандартам. Британская сторона выразила готовность сотрудничать и поддерживать сектор образования Монголии.

Г-н Даниэль Кавчинск обязался инвестировать и оказывать поддержку в сфере образования, поскольку Монголия является крупным партнером.

Стороны договорились обсудить дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в ходе 14-го монголо-британского круглого стола, который состоится 10-12 мая в Улан-Баторе, и Всемирного форума по образованию, который пройдет в Лондоне 22-25 мая.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения