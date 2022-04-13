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Качество образования детей с нарушениями зрения на всех уровнях будет улучшено

CentralAsia (MNG) -  В стране насчитывается около 1200 детей с нарушениями зрения, из них 200 получают образовательные услуги.

Кроме того, в Монголии 11 000 человек с нарушениями зрения, из них 6 000 в трудоспособном возрасте. Согласно опросу, 97 процентов из них являются безработными. Низкий уровень занятости отчасти объясняется качеством сектора образования.

Чиновники заявляют, что для улучшения качества образования для детей с нарушениями зрения на всех уровнях необходимо улучшить снабжение учебниками со шрифтом Брайля, увеличить переменные расходы учащихся в детских садах и ТПОП, а также реформировать учебную программу ТПОП.

Министерство образования и науки и Монгольская национальная федерация слепых (МНФС) создадут рабочую группу для изучения и решения этих вопросов.

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