Байден считает политику Путина на Украине «геноцидом», - «Ъ»

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден заявил, что политика президента России Владимира Путина в отношении Украины — это «геноцид», передает «Ъ».

«Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее, что (президент России Владимир.— «Ъ») Путин просто-напросто пытается уничтожить даже саму идею того, чтобы иметь возможность быть украинцем. Мы дадим возможность юристам решать на международном уровне, соответствует ли это данному термину, но мне определенным образом кажется именно так»,— сказал господин Байден во время выступления перед публикой в штате Айова, куда он прибыл на обсуждение с сотрудниками администрации ситуации из-за роста цен в стране (цитата по ТАСС).

Также господин Байден убежден, что после ввода российских войск на Украину выросли цены на бензин и продовольствие во всем мире. «Два крупнейших производителя зерна в мире — Китай, то есть Украина и Россия — не делают того, что они обычно делают, поэтому все цены выросли. Мы видели сегодняшние данные об инфляции — 70% роста цен в марте пришлось на вызванное Путиным повышение цен на бензин»,— добавил господин Байден. Он призвал Конгресс «срочно решить эту проблему» с высокой инфляцией в стране. Американский президент добавил, что делает все, что возможно в его силах, чтобы замедлить рост цен.

По данным Минтруда США, годовая инфляция в марте 2022 года ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале, что стало самым значительным показателем в стране в течение 12 месяцев с периода, завершившегося в декабре 1981 года.