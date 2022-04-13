Пакистанский борец надеется, что тренировки в Монголии повысят шансы на получение медалей

CentralAsia (MNG) - Главный борец Пакистана Мохаммад Инам доволен своей тренировкой в ​​Монголии перед чемпионатом Азии, который пройдет в Улан-Баторе с 19 по 24 апреля.

«Слава богу, здесь два занятия проходят очень хорошо», — сказал Инам «The News» из Улан-Батора, Монголия. «Помимо занятий на мате ведется работа и над физической подготовкой. Я провел здесь три матча и все выиграл. Здесь мы тренируемся как с местными, так и с международными борцами. Для нас хорошо, что мы приехали сюда задолго до чемпионата Азии и тренируемся в отличной обстановке», — сказал Инам.

«И я поблагодарю Пакистанскую федерацию борьбы (PWF) за раннюю отправку сюда», — поспешил добавить Инам.

Улан-Батор — это горная станция, где очень холодная погода.

«Мы тренировались при температуре от 35 до 36 градусов по Цельсию в Лахоре, а здесь мы тренируемся при температуре, которая также достигает минус 10, так как это место похоже на горную станцию», - сообщил Инам.

«Мы пытаемся привыкнуть к условиям, и, надеюсь, будут хорошие результаты. Вы знаете, что азиатский уровень равен олимпийскому уровню, поскольку лучшие игроки мира принадлежат этому поясу, и мы уверены, что выиграем медали для Пакистана на чемпионате Азии», — сказал он.

Тур также поможет Инаму подготовиться к Играм Содружества, которые пройдут с 28 июля по 8 августа в Бирмингеме.

Инам будет защищать свой титул в Бирмингеме; на Играх Содружества 2018 года, проходивших в Голд-Косте, Австралия, он выиграл золотую медаль.

Кроме Инама в Монголии тренируется бронзовый призер юношеских Олимпийских игр Инаятулла.

Пакистан выбрал трех борцов для участия в чемпионате Азии. Инам и Инаят находятся в Монголии, чтобы пройти 15-дневную тренировку перед континентальным соревнованием, а третий борец Мохаммад Билал вылетит из Лахора в Монголию 19 апреля, чтобы также принять участие в чемпионате Азии.

Тем временем тренер Гулам Фарид сказал The News из Монголии, что хорошо, что ведущие борцы тренируются на международном уровне. «Да, тренировка идет. Достигнуто около десяти стран. Это хорошая возможность для нас, что мы тренируемся на международном уровне», — сказал Фарид этому корреспонденту.

«Вы знаете, что Улан-Батор — холмистая местность, и здесь мало кислорода, и у нас также есть время поработать над кардио. Пакистанский борец надеется, что тренировки в Монголии повысят шансы на получение медалей

Главный борец Пакистана Мохаммад Инам доволен своей тренировкой в ​​Монголии перед чемпионатом Азии, который пройдет в Улан-Баторе с 19 по 24 апреля.

«Слава богу, здесь два занятия проходят очень хорошо», — сказал Инам «The News» из Улан-Батора, Монголия. «Помимо занятий на мате ведется работа и над физической подготовкой. Я провел здесь три матча и все выиграл. Здесь мы тренируемся как с местными, так и с международными борцами. Для нас хорошо, что мы приехали сюда задолго до чемпионата Азии и тренируемся в отличной обстановке», — сказал Инам.

«И я поблагодарю Пакистанскую федерацию борьбы (PWF) за раннюю отправку сюда», — поспешил добавить Инам.

Мохаммад Инам

Улан-Батор — это горная станция, где очень холодная погода.

«Мы тренировались при температуре от 35 до 36 градусов по Цельсию в Лахоре, а здесь мы тренируемся при температуре, которая также достигает минус 10, так как это место похоже на горную станцию», - сообщил Инам.

«Мы пытаемся привыкнуть к условиям, и, надеюсь, будут хорошие результаты. Вы знаете, что азиатский уровень равен олимпийскому уровню, поскольку лучшие игроки мира принадлежат этому поясу, и мы уверены, что выиграем медали для Пакистана на чемпионате Азии», — сказал он.

Тур также поможет Инаму подготовиться к Играм Содружества, которые пройдут с 28 июля по 8 августа в Бирмингеме.

Инам будет защищать свой титул в Бирмингеме; на Играх Содружества 2018 года, проходивших в Голд-Косте, Австралия, он выиграл золотую медаль.

Кроме Инама в Монголии тренируется бронзовый призер юношеских Олимпийских игр Инаятулла.

Пакистан выбрал трех борцов для участия в чемпионате Азии. Инам и Инаят находятся в Монголии, чтобы пройти 15-дневную тренировку перед континентальным соревнованием, а третий борец Мохаммад Билал вылетит из Лахора в Монголию 19 апреля, чтобы также принять участие в чемпионате Азии.

Тем временем тренер Гулам Фарид сказал The News из Монголии, что хорошо, что ведущие борцы тренируются на международном уровне. «Да, тренировка идет. Достигнуто около десяти стран. Это хорошая возможность для нас, что мы тренируемся на международном уровне», — сказал Фарид этому корреспонденту.

«Вы знаете, что Улан-Батор — холмистая местность, и здесь мало кислорода, и у нас также есть время поработать над кардио. Погодные условия также стали подходящими, и хорошие результаты не за горами. Матчи, в которые мы играли до сих пор, прошли хорошо, и Инам, и Инаятулла выиграли свои матчи», — сказал Фарид, добавив, что они тренировались в две сессии, а также организовали три соревнования в неделю, чтобы набраться опыта. местные клубы и их международные борцы.

«ИншаАллах мы вернемся с чемпионата Азии с медалью», — надеялся Фарид.

Чемпионат Азии станет завершающим международным соревнованием национальных борцов перед Играми Содружества. После этого события PWF также планирует провести еще один зарубежный тур для своих борцов, чтобы подготовиться к соревнованиям в Бирмингеме, которые являются основной целью федерации.

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