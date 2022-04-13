«Большая тройка» из Кыргызстана прибудет в Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Сборную Кыргызстана по вольной борьбе на чемпионате Азии в Улан-Баторе с 19-24 апреля будет представлять довольно сильная команда.

Из Кыргызстана прибудут «большая тройка» — серебряная призерша Олимпиады-2020 в Токио Айсулуу Тыныбекова, бронзовая призерша Олимпиады-2020 в Токио Мээрим Джуманазарова и бронзовая призерша ЧМ-2021 в Осло Айпери Медет Кызы. Кроме того, в Улан-Баторе выступят серебряный призер прошлого года Эрназар Ахматалиев (70 кг) и бронзовый призер Алибек Осмонов (65 кг).

Мужчины:

57 кг: Алмаз Шамбеков: Деньги на молодежный чемпионат Азии (2018)

61 кг: Улубек Жолдошбеков - чемпион мира U-23 (2019), чемпионка мира среди юниоров, молодежи, U-23 и взрослых чемпион Азии Мээрим Джуманазаров,

65 кг: Алибек Осмонов – бронзовый призер ЧМ (2021), серебряный призер Исламских игр (2018)

70 кг: Эрназар Ахматалиев – серебряный призер ЧМ (2021), чемпион мира до 23 лет (2021)

74 кг: Исламбек Орозбеков – двукратный бронзовый призер чемпионата Азии (2020, 2021)

79 кг: Арсалан Будажапов - чемпион Азии (2020)

86 кг: Саякбай Юсупов - двукратный бронзовый призер чемпионатов Азии (2016, 2021)

92 кг: Мирлан Чыныбеков

125 кг: Муразар Жаппуев

Женщины:

62 кг: Айсулуу Тыныбекова: олимпийская серебряная призерша «Токио-2020», двукратная золотая призерша ЧМ (2019, 2021), одна бронза (2017), чемпионка Азиатских игр «Джакарта-2018», четырехкратная чемпионка Азии (2016, 2017, 2019, 2021)

68 кг: Мээрим Джуманазарова: олимпийская бронзовая призерша «Токио-2020», чемпионка мира (2021), золотая призерша чемпионата Азии (2021), двукратная бронзовая призерша (2018, 2019), серебряная призерша молодежного чемпионата мира (2019), бронза (2017)

76 кг: Айпери Медет Кызы: бронзовая призерша ЧМ (2021), золотая призерша ЧМ среди юношей до 23 лет (2021), бронза (2019), бронзовая призерша Азиатских игр-2018 в Джакарте, двукратная серебряная призерша ЧМ (2020, 2021).

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