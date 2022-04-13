Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев

Виктор Медведчук (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного политика и главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медвечука на «наших парней и девушек в русском плену», запись появилась в его Telegram-канале.

Информацию о задержании позднее подтвердил «Ъ» один из близких к Медведчуку членов ОПЗЖ. В Кремле назвали преждевременной информацию о задержании.

«Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «вояка». Вот такой «патриот». Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени» — написал украинский лидер.

По его словам, Медведчук «прятался 48 часов», после чего попытался пересечь границу Украины. Он призвал военных и сотрудников правоохранительных органов рассмотреть возможность обмена Медведчука.

Ранее вечером 12 апреля Зеленский опубликовал в Telegram фотографию человека, похоже на Медведчука. Политик сидел в военной форме, на его руках были наручники. «Благодаря СБУ (Службе безопасности Украины) проведена специальная операция. Молодцы», — написал Зеленский. В СБУ подтвердили задержание Медведчука, указав, что тот надел военную форму «для маскировки». Операция по задержанию политика была «многоуровневой», «молниеносной и опасной», охарактеризовал ее глава ведомства Иван Бакланов.

С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене, покушении на разграбление национальных ресурсов, в содействии деятельности террористической организации. Печерский районный суд в Киеве установил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.