Стороны ведут переговоры о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Пекин, Бишкек и Ташкент ведут переговоры о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Таабалди Тиллаев, отчитавшийся перед депутатами Жогорку Кенеша 12 апреля.

«Ведутся переговоры о том, кто будет строить железную дорогу, где начнется строительство и сколько это будет стоить. Есть также вопросы, которые необходимо решить по ширине дороги. Мы должны прийти к соглашению с нашими соседями по этому вопросу», — сказал Таабылды Тиллаев.

Председатель Кабинета Министров Кыргызстана Акылбек Жапаров сообщил на заседании парламента 27 октября 2021 года, что необходимые документы для строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан подготовлены и последние переговоры с Узбекистаном завершены.

«Недавние переговоры с узбекской стороной завершены. Министры совершили облет местности на вертолете, подготовив необходимые документы. Мы ждем официального визита президента Садыра Жапарова в Китай, но Пекин в настоящее время закрыт из-за коронавируса. Как только он откроется, мы ожидаем, что судьба проекта решится во время визита президента. Определены последние маршруты внутри Кыргызстана, по нашей территории пройдет 280 километров железных дорог, из них 57 километров будут тоннелями», — сказал он.

Инициатива строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан была озвучена в начале 2000-х годов, но с тех пор так и не была реализована.

В 2017 году была создана трехсторонняя рабочая группа по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, и сообщалось, что рассматриваются три различных варианта проекта.

Кыргызстан предлагает провести железную дорогу через перевал Торугарт в Ат-Башинском районе. В данном случае юг Кыргызстана соединяется с северными областями. Китай и Узбекистан предложили построить дорогу через перевал Эркештам в Ошской области. В этом случае сокращается длина дороги и снижается стоимость проектирования.