Мирзиеев наградил Народного артиста Шерали Джураева орденом «Эл-юрт ҳурмати»

CentralAsia (UZ) - Народный артист Узбекистана Шерали Джураев награжден орденом «Эл-юрт ҳурмати» («Уважаемому народом и Родиной»).

Согласно указу президента, поэт и музыкант удостоен высокой награды в ознаменование "активного участия в общественной жизни и в связи с 75-летием со дня рождения".

В документе отмечается, что Джураев своим талантом и многолетним трудом внес неоценимый вклад в развитие национальной культуры, пропаганду узбекского пения среди народов мира, укрепление духовных основ независимости страны и реализацию потенциала юных дарований.

Шерали Джураев, внесший значительный вклад в развитие узбекской культуры за более чем полвека сотнями песен, в августе прошлого года был назначен председателем общественного фонда «Ватандошлар». Фонд создан для поддержки соотечественников, проживающих за рубежом.