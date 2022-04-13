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Ернар Баспаев назначен помощником президента Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Ернар Баспаев назначен помощником президента. Соответствующий указ подписал глава государства, передает пресс-служба Акорды.

«Назначить Баспаева Ернара Женисовича помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан», - говорится в указе.

Ернар Баспаев родился в 1979 году в городе Гурьеве (Атырау).

Выпускник Казахской государственной юридической академии.

После окончания вуза в 2001 году работал в государственных органах – в Комитете по правам интеллектуальной собственности при МЮ и Верховном суде, руководителем Департамента юстиции по Атырауской области, руководителем аппарата акима Атырауской области, государственным инспектором Администрации Президента.

Ранее президент отправил в отставку заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Казахстана Данияра Есина.

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