Ернар Баспаев назначен помощником президента Казахстана

CentralAsia (KZ) - Ернар Баспаев назначен помощником президента. Соответствующий указ подписал глава государства, передает пресс-служба Акорды.
«Назначить Баспаева Ернара Женисовича помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан», - говорится в указе.
Ернар Баспаев родился в 1979 году в городе Гурьеве (Атырау).
Выпускник Казахской государственной юридической академии.
После окончания вуза в 2001 году работал в государственных органах – в Комитете по правам интеллектуальной собственности при МЮ и Верховном суде, руководителем Департамента юстиции по Атырауской области, руководителем аппарата акима Атырауской области, государственным инспектором Администрации Президента.
Ранее президент отправил в отставку заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Казахстана Данияра Есина.