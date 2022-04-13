Более 9,2 млн человек в Казахстане получили все дозы вакцины от коронавируса

CentralAsia (KZ) - Обновлены данные по количеству вакцинированных и ревакцинированных граждан Казахстана против коронавирусной инфекции, передает сайт Министерства здравоохранения РК.

По состоянию на 13 апреля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 467 542 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 202 834 человек. Ревакцинировано – 3 543 433 человек.

За сутки, 11 апреля, зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 10 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88791, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82439. На 13 апреля, все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.

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