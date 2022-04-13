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Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, переговоры в тупике

CentralAsia (TM) -  Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры в Стамбуле создали условия для дальнейшего обсуждения, однако Украина отошла от стамбульских договоренностей, сообщает «Коммерсантъ».

«Вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины (а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности) не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей», - сказал он, отвечая на вопрос спецкорреспондента «Ъ» на пресс-конференции.

«То есть опять вернулись в тупиковую для себя и всех нас ситуацию», - сказал президент.

Также президент сообщил, что ход «военной операции» российских войск на Украине будет зависеть от интенсивности боевых действий, а также потерь страны. По его словам, задача российских войск — минимизировать их. «Мы будем идти ритмично и спокойно по тому плану, который был предложен», - заключил он.

Владимир Путин добавил, что «действия в определенных регионах Украины» были нужны для того, чтобы «сковать силы, нанести удар, разрушить военную инфраструктуру и создать условия» для военных действий в регионах Донбасса.

Накануне, 12 апреля, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. В предыдущий раз лидеры двух стран встречались в Кремле 11 марта.

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