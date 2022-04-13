ВОЗ сообщила о снижении числа новых случаев COVID в мире на 24% за неделю

CentralAsia (CA) - За минувшую неделю в мире заболели COVID более 7 млн человек, более 22 тыс. пациентов с таким диагнозом умерли. При этом число новых случаев заражения коронавирусом снизилось почти на четверть (24%) по сравнению с прошлой неделей, а количество летальных исходов — на 18%, говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Во всех регионах [ВОЗ] наблюдаются тенденции к снижению как числа новых случаев за неделю, так и новых смертей», — сообщает ВОЗ.

Наибольшее снижение числа новых случаев заражения коронавирусом за неделю наблюдается в Европе и Западно-Тихоокеанском регионе (по 26%). При этом смертность в этих регионах уменьшилась на 16% и 221% соответственно. В Африке смертность снизилась на 40% по сравнению с предыдущей неделей, а количество новых случаев — на 17%.

На прошлой неделе смертность от коронавируса в мире уменьшилась почти вдвое — на 43%, в то время как число новых случаев сократилось на 16%. При этом особо заметным было снижение смертности в Юго-Восточной Азии (на 73%) и Америке (на 63%).

По данным университета Джона Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии преодолело порог в 500 млн., а число летальных исходов болезни достигло 6,1 млн.