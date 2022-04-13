экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Red Wings запускает рейсы из Махачкалы в Ургенч

CentralAsia (UZ) -  Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Махачкалы в Ургенч. Это будет уже четвертое направление из столицы Дагестана в города Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Полеты из Махачкалы в Ургенч стартуют 26 апреля. На этом маршруте будут задействованы современные российские самолеты SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Рейсы Махачкала-Ургенч и Ургенч-Махачкала будут выполняться раз в неделю – по вторникам. Ургенч станет четвертым городом Узбекистана в маршрутной сети Red Wings из столицы Дагестана. Авиакомпания также летает из Махачкалы в Ташкент (по вторникам и четвергам), Бухару (по четвергам) и Наманган (по вторникам).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Узбекистан и Казахстан возобновили международное автобусное сообщение
  • Более 70% казахстанцев положительно оценивают деятельность Токаева, – социологический опрос
  • Зеленский объявил о задержании оппозиционера Медведчука в ходе спецоперации


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com