CentralAsia (UZ) - Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Махачкалы в Ургенч. Это будет уже четвертое направление из столицы Дагестана в города Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Полеты из Махачкалы в Ургенч стартуют 26 апреля. На этом маршруте будут задействованы современные российские самолеты SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Рейсы Махачкала-Ургенч и Ургенч-Махачкала будут выполняться раз в неделю – по вторникам. Ургенч станет четвертым городом Узбекистана в маршрутной сети Red Wings из столицы Дагестана. Авиакомпания также летает из Махачкалы в Ташкент (по вторникам и четвергам), Бухару (по четвергам) и Наманган (по вторникам).