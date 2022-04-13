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В Самарканде пройдет третий форум регионов Узбекистана и России

CentralAsia (UZ) -  Третий межрегиональный форум Узбекистана и России должен состоятся в октябре в Самарканде.Об этом сообщил во вторник заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Хуррам Тешабаев, сообщают местные СМИ.

В Ташкенте во вторник начала работу бизнес-миссия Самарской области. В ее состав вошли представители 37 компаний из этого российского региона. В течение пяти дней российская делегация также посетит несколько областей Узбекистана.

«Мы сейчас очень активно готовимся к проведению третьего межрегионального форума. Он пройдет, я надеюсь, в середине октября в Самарканде», — заявил Тешабаев на открытии работы бизнес-миссии.

Замминистра отметил, что на данный момент узбекская и российская стороны активно обсуждает программу и точные даты форума.

Тешабаев напомнил, что в работе второго межрегионального форума в 2021 году приняли участие главы всех 14 регионов Узбекистана и представители 60 субъектов РФ.

Первый межрегиональный форум Узбекистана и России прошел в октябре 2018 года в рамках визита в Ташкент президента РФ Владимира Путина. Второе такое мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи в преддверии визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в РФ в ноябре 2021 года.

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