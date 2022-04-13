Врачи назвали 5 ранних признаков образования тромбов

CentralAsia (CA) - По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 900 тыс. американцев ежегодно страдают от тромбов (венозная тромбоэмболия). По словам специалиста по сосудистой медицине Майкла Трана, у всех людей разные симптомы, которые могут варьироваться от нулевых до тяжелых. «Но есть общие признаки и симптомы тромбов, о которых следует знать».

По словам экспертов, можно выделить 5 ранних признаков образования тромбов, пишет Еatthis.

Боль и отек

Специалист по сосудистой медицине, доктор медицинских наук Джеффри Барнс заявил, что боль, отек и покраснение рук или ног, которые не проходят, могут быть признаками свертывания крови. «Сгусток крови почти всегда находится в одной ноге, а не в обеих», — говорит специалист. По его словам речь идет о значительном отеке, а не только об отеке лодыжки.

Одышка

Доктор медицинских наук, FACC, FASE, FACP Анджали Вайдья сказала, что одышка может быть симптомом многих состояний, поражающих сердце или легкие и если человек испытывает необъяснимую одышку, не игнорируйте ее.

«Но это особенно тревожный симптом для моих пациентов, у которых ранее был тромб в легких, называемый легочной эмболией (ТЭЛА). У этих пациентов одышка может быть симптомом серьезного состояния, называемого хронической тромбоэмболической легочной гипертензией или сокращенно ХТЭЛГ. Без лечения ХТЭЛГ может привести к сердечной недостаточности и даже смерти», - заявила Вайдья.

Грудная боль

Кроме того, предвестником образования тромба может быть боль в груди, отметил специалист по сосудистой медицине Майкл Тран. По его словам, ощущения будут иметь простреливающий характер, отдающий в спину. Если сюда прибавить периодическое ощущение тяжести или сдавленности в груди, то, считает Тран, речь может идти об опасном сгустке крови.

«Если это просто мимолетно, проходит и больше не повторяется, вы, вероятно, не имеете дело со сгустком крови», - добавил он.

Спазмы и судороги

Постоянные спазмы и судороги также могут возникнуть из-за тромба, убежден сосудистый хирург Ли Киркси. Он объясняет, что в этом случае они могут сопровождаться неприятными болевыми ощущениями, которые не ослабевают со временем, а лишь становятся сильнее.

COVID-19 и тромбы

По словам доктора медицинских наук, директора Бариатрического и метаболического института в Кливлендской клинике Али Аминиана, не стоит сбрасывать со счетов и COVID-19, тяжелые последствия которого связаны с повышенным образованием тромбов. При новой коронавирусной инфекции повреждается эндотелий (клеточная оболочка кровеносных сосудов), что в итоге и приводит к тромбозу и летальному исходу, добавил специалист.

«Вскрытие показало, что сгустки крови и широко распространенное тяжелое повреждение эндотелия являются двумя причинами повышенной смертности у многих пациентов, заразившихся COVID-19», - сказал он.