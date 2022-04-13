Лукашенко ответил на вопрос, войдет ли Беларусь в состав России

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предположения о том, что республика «войдет в состав РФ». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Мы с [президентом России Владимиром] Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», — заявил белорусский лидер.

По его словам, Москва и Минск объединятся, чтобы бороться с санкциями. «Мы с Путиным отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться, в том числе как преодолевать санкции», — пояснил он.

Накануне, 12 апреля, Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры на космодроме «Восточный» в Амурской области. Они на вертолете облетели космодром и посмотрели, как идет строительство космических объектов. В предыдущий раз лидеры двух стран встречались в Кремле 11 марта.