В Узбекистане выявлено 47 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:33, 13 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 13 апреля общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 145. В течение прошедших суток зафиксированы 47 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Заболевшие зарегистрированы в столице (29) и Ташкентской области (18).
За день выздоровели 28 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236 057).
На лечении находится 451 больной COVID-19.
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