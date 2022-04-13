В Узбекистане выявлено 47 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 13 апреля общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 145. В течение прошедших суток зафиксированы 47 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Заболевшие зарегистрированы в столице (29) и Ташкентской области (18).

За день выздоровели 28 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236 057).

На лечении находится 451 больной COVID-19.