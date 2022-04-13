В Казахстане на бывшем полигоне в Семипалатинске создадут зону ядерной безопасности

CentralAsia (KZ) - Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на заседании в среду одобрил в первом чтении законопроект о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности на территории бывшего ядерного полигона. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Главной целью принятия документа является разделение загрязненных и чистых земель, обеспечение радиационной безопасности на загрязненных участках, реабилитация территории и усиление государственного контроля в вопросах использования земель полигона. При этом специализированную зону планируется создать на загрязненных участках, определенных по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы.

Согласно опубликованным в декабре прошлого года данным Министерства энергетики Казахстана, суммарная мощность взрывов, произведенных на территории полигона за годы его существования, в 250 раз превышает мощность сброшенных на Хиросиму зарядов. С 2008 года в этом регионе проводилось комплексное экологическое исследование на площади 18 311,4 кв. км. Всего было произведено несколько миллионов измерений и проанализированы десятки тысяч образцов грунта.

Эксперты пришли к выводу, что 8,9 тыс. кв. км являются пригодными для использования, а 9,4 тыс. кв. км по-прежнему загрязнены сверх установленной нормы. В то же время специалисты полагают, что радиоактивное загрязнение не коснулось всей территории бывшего полигона и является локальным. Власти страны рассчитывают, что проект закона в будущем позволит вернуть пригодные земли в хозяйственный оборот.

Семипалатинский испытательный полигон - крупнейший ядерный полигон в мире - был закрыт 29 августа 1991 года. На нем с 1949 по 1989 год было произведено 458 атмосферных и подземных взрывов. Площадь, затронутая испытаниями, превышает 300 тысяч кв. км. Их жертвами признаны более 1 млн человек. Казахстан при содействии международного сообщества на протяжении трех десятилетий ведет борьбу с последствиями деятельности полигона.

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