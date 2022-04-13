Прокуроры из Монголии посетили Рапид-Сити, встретились с мэром Аллендером

CentralAsia (MNG) - Делегация прокуроров из Монголии посетила мэрию во вторник днем ​​в рамках программы обмена, организованной некоммерческой организацией Dacotah Territory International Visitor Program, основанной в Рапид-Сити в 1995 году.

Программа способствует глобальному взаимопониманию посредством профессионального, культурного и образовательного обмена между людьми с иностранными посетителями и местными жителями.

Мэр Стив Аллендер приветствовал делегацию и провел с группой почти час в залах Совета.

«Мне нравится встречаться с нашими иностранными посетителями, — сказал мэр Аллендер. «Здорово, что эти группы приезжают в Рапид-Сити и Блэк-Хиллз на несколько дней, чтобы узнать о Рапид-Сити, нашем районе и штате. Мы делимся опытом — они учатся у нас, а мы у них».

Группа посетила неофициально, чтобы узнать, как работает городское правительство, как работают правоохранительные органы в сообществе, как городское правительство и операции финансируются и поддерживаются гражданами, каковы роли мэра, городского совета и различных отделов и персонала, а также как жизнь похожа и отличается в Монголии от Рапид-Сити.

Группа преподнесла мэру Аллендеру подарок из Монголии, а мэр вручил городские значки каждому члену монгольской делегации. Группа провела два дня на прошлой неделе в Вашингтоне, округ Колумбия, и проводит неделю в Южной Дакоте.

Поездка включает посещение местной судебной системы, а также государственных и местных судебных чиновников и адвокатов.

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