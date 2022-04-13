На получение гражданства Казахстана в этом году подали заявления 170 граждан России

CentralAsia (KZ) - 170 граждан России и 7 граждан Украины подали заявления на получение гражданства Казахстана в 2022 году. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, сообщает nur.kz.

«В настоящее время у нас 130 тысяч граждан России находится на территории Казахстана. Въехало в нашу страну более 120 тысяч», - заявил он в ходе пленарного заседания мажилиса, отвечая на вопросы депутатов.

Кожаев уточнил, что в сравнении с 2021 годом эта цифра в два раза больше, однако в 2021 году действовали ограничения в связи с пандемией. В сравнении же с 2017-2018 годами показатели текущего года в три раза меньше.

В настоящее время 3481 гражданин Украины находится в Казахстане.

«Согласно статистике, 170 россиян подали на получение гражданства и 7 украинцев. Эти цифры по сравнению с прошлым и позапрошлым годами аналогичны», - сообщил Кожаев.

Кроме того, 1055 граждан РФ подали заявки на временное проживание в Казахстане.

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